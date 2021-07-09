«Зенит» объявил об уходе Кей Си Риверса
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Пресс-служба «Зенита» объявила об уходе атакующего защитника Кей Си Риверса.
«Ждём твоей книги, Кей Си! Надеемся, глава про «Зенит» и Санкт-Петербург будет написана лишь в позитивном ключе. Удачи и успехов во всём!» — говорится в сообщении питерцев.
В завершившемся сезоне Риверс провёл 12 матчей в Единой лиге ВТБ. В чемпионате Евролиги Кей Си вышел на паркет в 37 матчах, он набирал 6,1 очка и 2,5 подбора за 22,3 минуты.
Ранее уже сообщалось, что Риверс близок к уходу из «Зенита». По данным СМИ, питерцы решили расстаться с игроком.
Американец за свою карьеру поиграл в девяти странах. Предыдущим клубом Риверса был испанский «Бетис».
В минувшем сезоне «Зенит» выиграл регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ, но в плей-офф уступил в полуфинале ЦСКА.
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