Гинас Руткаускас: формат Еврокубка изменился, но задачи «Локо» прежние

Вице-президент «Локомотива-Кубань» Гинас Руткаускас прокомментировал результаты жеребьевки Еврокубка и рассказал о задачах команды в турнире.



«Наша группа – это сочетание сильных команд, многие из которых рассчитывают на путевку в Евролигу. Это и наша задача тоже. Формирование коллектива сегодня идет в соответствие с нашими долгосрочными целями — и комплектование состава в самом начале. Мы понимаем, что формат турнира изменился, но наши задачи прежние – развитие молодежи и точечное усиление состава, с которым мы можем добиваться высоких результатов. Трехлетняя лицензия в Еврокубке поможет обеспечить нам возможность решения этой задачи», — приодит слова Руткаускаса официальный сайт краснодарского клуба.

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