Врачи поставили диагноз травмированному игроку «Финикса»
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МРТ-обследование не выявило серьёзного повреждения правого колена у форварда «Финикса» Торри Крэйга, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».
Возвращение в строй 30-летнего баскетболиста ожидается со дня на день. Вполне вероятно, форвард сможет принять участие в третьем матче серии финала НБА с «Милуоки Бакс».
Напомним, в четверг Крэйг не смог доиграть до конца второй матч серии с «Милуоки» (118:108, 2-0). В конце третьей четверти Торри подставился в защите под форварда «Бакс» Янниса Адетокунбо. Крэйг оказался на паркете и травмировал правое колено. Торри сыграл 18 матчей за «Санз» в плей-офф-2021. Форвард набирал в среднем 4,3 очка и 3,2 подбора за 12,5 минуты на площадке при точности 45,2% трёхочковых.
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