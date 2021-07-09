Прокуратора Парижа завела уголовное дело на Джеймса Хардена за употребление наркотиков

Прокуратура Парижа завела уголовное дело на защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена за употребление наркотиков, сообщает Le Parisien. Скорее всего, баскетболисту и задержанному вместе с ним рэперу Lil Baby грозит штраф.

«Член движения Black Lives Matter, 26-летний рэпер, автор и композитор был обыскан полицией в четверг днём ​​в припаркованной машине, от которой исходил запах каннабиса. Lil Baby, настоящее имя которого Доминик Джонс, был взят под стражу вместе с одним из своих друзей в машине. На рэпера и Джеймса Хардена было заведено уголовное дело, предусматривающее штраф за употребление наркотиков», — сообщает источник со ссылкой на прокуратуру Парижа.



Для вступления в силу приговор должен быть подтверждён парижским судом.

Ранее у Lil Baby нашли 20 г марихуаны. Харден находился рядом и был задержан вместе с ним. Сообщалось, что полицейские не узнали Хардена. По сообщениям очевидцев, стражи порядка не поняли, что это звезда НБА.