В НБА назвали клуб, где продолжит карьеру Кавай Леонард

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард с большой долей вероятности останется в команде, сообщает журналист HoopsHype Майкл Скотто.

«Все пять руководителей клубов НБА, которых опрашивали, считают, что Леонард останется в «Клипперс». Он сделает ещё одну попытку выиграть чемпионский титул», — утверждает источник.

«Они только наняли Тайрона Лю, нужно дать им ещё одну попытку. Этот сезон был не совсем нормальным. Чтобы претендовать на титул, нужно сперва дать полноценный сезон, как мне кажется.

Леонард и Пол Джордж талантливы. Они хотят быть в Лос-Анджелесе. Поэтому я думаю, что они останутся», — добавил руководитель одного из клубов НБА.

Ранее появились слухи, согласно которым Леонард может перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс».