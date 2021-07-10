«Нью-Йорк» выбрал двух игроков, которых не готов отдавать в громком обмене суперзвезды

«Нью-Йорк Никс» не станет отдавать тяжёлого форварда Оби Топина и центрового Митчелла Робинсона ради разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда. Об этом сообщает Pickandroll со ссылкой на New York Post.



По сведениям источника, игроком, которого «Никс» готовы рассмотреть для обмена, является атакующий защитник Ар Джей Барретт.



Лиллард выступает в «Портленде» с момента выбора на драфте НБА в 2012 году. В сезоне-2020/2021 он набирал в среднем 28,8 очка, 7,5 передачи за 35,8 минуты в 67 матчах регулярного чемпионата и 34,3 очка, 10,2 передачи за 41,3 минуты в шести играх плей-офф. «Блэйзерс» проиграли «Денвер Наггетс» (2-4) в первом раунде плей-офф, что сразу же вызвало вопросы о будущем Лилларда. Дэмьен оставался в «Портленде» главным образом из-за сильных связей с фанатами.



