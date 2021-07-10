Андрей Ведищев: «Партизан» во главе с Желько Обрадовичем сейчас наиболее опасный соперник

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев поделился мнением о жеребьёвке Еврокубка.

«В связи с новым форматом турнира, всех ждет длинный групповой этап с 18 гарантированными матчами. Могу сказать, что обе группы примерно равные по силам. В каждой есть по несколько предполагаемых фаворитов. Что касается нашей группы, то «Партизан» во главе с Желько Обрадовичем сейчас, по моему мнению, наиболее опасный соперник. Есть две испанских команды, а также крепкий французский клуб, с которым мы играли в прошлом сезоне в Топ-16. Не будем забывать и «Тренто», который последние годы проходил очень высоко.

В общем, нас ждет интересный групповой турнир, но самое главное, безусловно, начнется в плей-офф, где на каждой стадии будет только по одному матчу. Поэтому нужно как можно успешнее выступить в группе, занять максимальное высокое место, чтобы получить в плей-офф преимущество домашней площадки. Это очень важный момент в таком экспериментальном формате. Конечно, при таком формате всегда будет иметь место элемент случайности, вероятность которого намного выше, чем при сериях. Игры на вылет с первой же стадии плей-офф – это жесткий формат, но тем интереснее будет итоговый расклад.

Наша цель – выступить как можно лучше в групповом турнире и максимально хорошо подготовиться к плей-офф, чтобы показать свою лучшую игру в решающих матчах", — сказал Ведищев в комментарии «Чемпионату».