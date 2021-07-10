Гомельский: решение Пангоса вряд ли будет в пользу ЦСКА

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался по поводу возможного перехода разыгрывающего «Зенита» Кевина Пангоса в ЦСКА.
«Теодосич продлил контракт с Виртусом, там и завершит карьеру. Это я про разыгрывающего для ЦСКА. Пангосу надо попробовать в летней лиге НБА, которая пройдёт в первых числах августа, там будут Тимма, Куруц. Тимма тоже хочет в НБА. Ватутин выжидает окончания летней лиги НБА», — написал пользователь на сайте Гомельского.
«Я своё мнение о возможности и полезности перехода Теодосича в ЦСКА уже высказал. А решение Пангоса, даже если он в НБА не попадёт, вряд ли будет в пользу ЦСКА», — ответил Владимир.
Пангос завершил сезон Евролиги со следующей статистикой – 13,5 очка, 6,7 передачи и 2 подбора за 29 минут с реализацией трёхочковых 39%.
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