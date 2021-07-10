Один из лучших скореров НБА определился с ожидаемым местом продолжения карьеры
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Защитник «Чикаго Буллз» Зак Лавин заявил, что хотел бы продлить контракт с нынешней командой.
«Я думаю, что всё сложится, как надо. Сейчас даже не переживаю по этому поводу. Но скоро мы начнём переговоры. Там и увидим, как всё будет», — приводит слова Лавина обозреватель К.С. Джонсон на своей официальной странице в «Твиттере».
Лавин может договориться с «Буллз» о 4-летнем контракте на $104 млн уже этим летом. Однако в межсезонье-2022 он может рассчитывать на 5-летнее соглашение на $200 млн.
Ранее известный журналист и писатель, автор книги «Правила Джордана» Сэм Смит рассказал, каким образом легенда НБА Майкл Джордан доносил информацию до своего экстравагантного партнёра по «Чикаго Буллз» Денниса Родмана.
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