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Леброн отреагировал на то, что Бронни сопоставил его данк спустя 20 лет на той же арене

Леброн отреагировал на то, что Бронни сопоставил его данк спустя 20 лет на той же арене
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на данк, который выполнил его сын Бронни. Бронни эффектно забил «сверху» на площадке Saint Vincent-Saint Mary High School. 20 лет назад юный Леброн также сделал этот трюк на этой же площадке. Леброн разместил соответствующий пост на своей странице в «Инстаграме».

«Весь в отца», — подписал публикацию Леброн.

Публикацию можно посмотреть на официальной странице Леброна Джеймса в «Инстаграме».

Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Всего за сборную США он провёл 68 матчей. «Лейкерс» в сезоне-2019/2020 завоевали чемпионский титул, за которым последовало рекордно короткое для НБА межсезонье. 36-летний Джеймс во второй половине регулярного чемпионата надолго выбыл из строя из-за травмы голеностопа. После вылета от «Финикса» Джеймс заявил о моральной и физической истощённости.

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