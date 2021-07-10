Леброн отреагировал на то, что Бронни сопоставил его данк спустя 20 лет на той же арене

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на данк, который выполнил его сын Бронни. Бронни эффектно забил «сверху» на площадке Saint Vincent-Saint Mary High School. 20 лет назад юный Леброн также сделал этот трюк на этой же площадке. Леброн разместил соответствующий пост на своей странице в «Инстаграме».



«Весь в отца», — подписал публикацию Леброн.

Публикацию можно посмотреть на официальной странице Леброна Джеймса в «Инстаграме».

Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Всего за сборную США он провёл 68 матчей. «Лейкерс» в сезоне-2019/2020 завоевали чемпионский титул, за которым последовало рекордно короткое для НБА межсезонье. 36-летний Джеймс во второй половине регулярного чемпионата надолго выбыл из строя из-за травмы голеностопа. После вылета от «Финикса» Джеймс заявил о моральной и физической истощённости.