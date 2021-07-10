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Леброн Джеймс отреагировал на достижение 14-летней баскетболистки с 3 рекордами Гиннесса

Леброн Джеймс отреагировал на достижение 14-летней баскетболистки с 3 рекордами Гиннесса
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в «Твиттере» поздравил 14-летнюю Зайлу Авант-Гарде с победой в чемпионате США по орфографии. Авант-Гарде стала второй афроамериканкой в истории, выигравшей этот трофей.

«Поздравляю чемпионку!» — написал в своём «твиттере» Леброн Джеймс.

14-летняя новоиспечённая победительница конкурса «Spelling bee» имеет непосредственное отношение к баскетболу — она играет на школьном уровне и при этом является обладательницей сразу трёх рекордов Гиннесса, связанных с баскетболом.

Подросток установила рекорд по количеству отскоков мячей за одну минуту, используя сразу четыре баскетбольных мяча (рекорд установлен в ноябре 2020 года), наибольшее число отскоков баскетбольных мячей за 30 секунд с использованием сразу четырёх снарядов (рекорд установлен в ноябре 2019 года), а в январе 2021 года девочка установила третий рекорд Гиннесса — дриблинг с наибольшим количеством баскетбольных мячей (шестью) одновременно в истории человечества.

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