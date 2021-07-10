Чарльз Баркли назвал лучшего лидера в новейшей истории НБА

Легенда НБА, ныне эксперт Чарльз Баркли поделился мнением о разыгрывающем «Финикса» Крисе Поле.



«Я считаю, что Крис — лучший лидер из тех, что были в НБА за последние 10-15 лет. Это очень несправедливо, когда в командных видах спорта игрока обвиняют в том, что он не выигрывал титул. Я надеюсь, что Крис Пол выиграет чемпионат, потому что он находится в одном списке со мной и другими парнями, которые стали великими, но не выигрывали чемпионский перстень. Речь о Карле Мэлоуне, Джоне Стоктоне, Патрике Юнге и других великих игроках», — сказал Чарльз Баркли в эфире ESPN.



Накануне в Финиксе (США) на стадионе «Финикс Санз Арена» состоялся второй матч финальной серии плей-офф НБА между «Финикс Санз» и «Милуоки Бакс». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 118:108, благодаря которой им удалось укрепить преимущество в серии – 2-0.