Сборная Испании одержала вторую победу над Францией за три дня
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В Париже состоялся второй товарищеский матч между сборными Франции и Испании в рамках подготовки к Олимпиаде в Токио. 8 июля в Малаге Испания победила Францию со счётом 86:77, в Париже подопечные Серджио Скариоло снова оказались сильнее – 87:79.
В составе сборной Испании лучшую результативность показали Рики Рубио (23 очка) и Уилли Эрнангомес (16 очков, 5 подборов). У сборной Франции выделились Эван Фурнье (15 очков), Франк Нтиликина (13 очков) и Руди Гобер (12).
Напомним, соперниками сборной Испании по группе Олимпиады станут Словения, Япония и Аргентина. Сборная Франции сыграет в одной группе с США, Ираном и Чехией. Баскетбольный олимпийский турнир стартует в Токио 25 июля и завершится 7 августа.
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