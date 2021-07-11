Назван лучший игрок НБА на церемонии наград ESPY

Вчера, 10 июля, состоялось ежегодное мероприятие ESPN для всех видов спорта, ESPY Awards 2021. По его итогам лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри стал лучшим игроком Национальной баскетбольной ассоциации.



«Хочу сказать большое спасибо всем болельщикам, которые проголосовали за меня. Для меня это многое значит. Я играю для вас. Надеюсь, в будущем порадую всех вас ещё не раз», — сказал Карри в видеозаписи, размещённой на странице NBA on ESPN в «Твиттере».

Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл получил награду ESPY в номинации «Прорыв года». Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Расселл Уэстбрук, покоривший уникальный рекорд Оскара Робертсона по количеству трипл-даблов, одержал победу в номинации «Лучшее рекордное выступление».



Лучшей баскетболисткой женской НБА признали форварда «Сиэтла» Брианну Стюарт.