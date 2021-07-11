Два именитых игрока с дорогими контрактами выставлены на обмен

«Нью-Орлеан Пеликанс» готов расстаться с 31-летним разыгрывающим Эриком Бледсо и 27-летним центровым Стивеном Адамсом, чтобы снизить средний возраст команды. Об этом сообщает Pickandroll со ссылкой на обозревателя The Athletic Жака Харпера.



Напомним, в настоящее время многие сборные готовятся к олимпийскому турниру по баскетболу в Токио (Япония) — национальная команда США сенсационно проиграла Нигерии со счётом 87:90 в товарищеском матче. Отметим, что американцы в последних трёх олимпийских циклах не проиграли ни одного матча, включая товарищеские, одержав 39 побед.



Ранее сообщалось об итогах ежегодного мероприятия ESPN для всех видов спорта, ESPY Awards 2021. По его итогам лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри стал лучшим игроком Национальной баскетбольной ассоциации.

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