Джоэл Эмбиид отреагировал на победу Аргентины и Лионеля Месси в Кубке Америки

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид отреагировал на победу сборной Аргентины и Лионеля Месси в Кубке Америки.
«Месси!!! Я надеялся, что мои бразильцы выиграют, но я рад за Месси. Он этого заслуживает», – написал Эмбиид на своей странице в «Твиттере».
Сборная Аргентины в финале Кубка Америки обыграла команду Бразилии со счётом 1:0. Встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана». Победный гол в матче на 22-й минуте забил Анхель Ди Мария. Аргентина выиграла 15-й титул и сравнялась с Уругваем по количеству выигранных Кубков Америки. Кроме того, аргентинская команда 14 раз становилась серебряным призёром и ещё пять раз бронзовым. В активе Уругвая шесть вторых мест и девять третьих.
Нападающий Лионель Месси выиграл первый трофей в сборной Аргентины. Ранее Месси в составе сборной Аргентины становился обладателем серебряной награды чемпионата мира 2014 года. Также он трижды становился серебряным призёром Кубка Америки (2007, 2015, 2016) и один раз бронзовым (2019).
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