Эксперт объяснил, почему Коби Брайант не входит в топ-5 игроков в истории НБА

Эксперт, ведущий программы Undisputed Шэннон Шарп, высказался о члене Зала славы и легенде НБА Коби Брайанте. По мнению Шарпа, Коби не может считаться топ-5 игроком всех времён из-за того, что выиграл только одну награду MVP за свою карьеру.



«Я не знаю, включали ли игрока в топ-5 лучших в истории только с одной наградой MVP», — приводит слова Шарпа Fadeaway World.



5-кратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Также погибли пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.



Ранее сообщалось, что в деле о гибели Коби случился новый поворот.

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