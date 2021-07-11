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Звёзды НБА отреагировали на бой Конора Макгрегора и Дастина Порье

Звёзды НБА отреагировали на бой Конора Макгрегора и Дастина Порье
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Многие звёзды НБА не остались в стороне от поединка, в ходе которого встречались экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Бой прошёл в ночь с 10 на 11 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 264 и завершился досрочно: Конор сломал ногу, и победу присудили Дастину.

Мнением о противостоянии поделились, в частности, разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трэй Янг, защитник «Орландо Мэджик» Терренс Росс, игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Алекс Карузо, а также форвард «Сан-Антонио Спёрс» Руди Гэй. Каждый из них высказался о поединке на своих страницах в «Твиттере».

«Они должны отмотать всё назад. Ненавижу травмы», — написал Янг.

«Конор показал не свой уровень», — отписался Росс.

«Братишка, интервью прямо на полу — это что-то. А хотя», — оставил твит Карузо.

«Ах, как же не хотелось, чтобы всё так заканчивалось. Скорейшего восстановления Конору», — написал Гэй.

Конор Макгрегор сломал ногу. Но даже после поражения оскорблял Порье и его жену Конор Макгрегор сломал ногу. Но даже после поражения оскорблял Порье и его жену
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