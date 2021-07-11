Айс Кьюб назвал клуб, в который должен перейти Дэмьен Лиллард

Популярный американский рэпер и актёр О'Ши Джексон, более известный как Айс Кьюб, заявил, что лидеру «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьену Лилларду следовало бы сменить клуб и выбрать «Лос-Анджелес Лейкерс» — тогда к нему пришли бы титулы.



«Если он хочет выигрывать титулы, ему нужно переходить в «Лейкерс». Если он хочет набирать много очков, пусть остаётся в «Портленде». Но лучше приди и забери титулы. Ведь ты заслуживаешь этого. Ты и так много дал этому городу (Портленду. — Прим. «Чемпионата»). Настало время поделиться частичкой любви с «Лейкерс», — сказал Кьюб во время интервью с ведущим ESPN Стивеном Эй Смитом.



Лиллард выступает в «Портленде» с момента выбора на драфте НБА в 2012 году. В сезоне-2020/2021 он набирал в среднем 28,8 очка, 7,5 передачи за 35,8 минуты в 67 матчах регулярного чемпионата и 34,3 очка, 10,2 передачи за 41,3 минуты в шести играх плей-офф. «Блэйзерс» проиграли «Денвер Наггетс» (2-4) в первом раунде плей-офф, что сразу же вызвало вопросы о будущем Лилларда. Дэмьен оставался в «Портленде» главным образом из-за сильных связей с фанатами.

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