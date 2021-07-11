«Орландо» назначил нового главного тренера

Джамал Мозли, являющийся ассистентом главного тренера в «Даллас Маверикс», станет главным тренером «Орландо Мэджик», утверждает инсайдер Шэмс Чарания. По данным источника, уже сегодня, 11 июля, 42-летний тренер отправится в Орландо, чтобы подписать контракт. Ожидается, что стороны заключат соглашение на четыре года.
В настоящее время «Орландо» занимается формированием состава. Перед дедлайном «Мэджик» обменяли лидеров Николу Вучевича, Аарона Гордона и Эвана Фурнье. Кроме того, клуб договорился о досрочном расторжении контракта с главным тренером Стивом Клиффордом.
Мозли работал в тренерском штабе «Далласа» семь лет. Ранее появились слухи, согласно которым он был недоволен назначением на пост наставника команды Джейсона Кидда. После этого утверждалось, что Мозли хочет покинуть клуб.
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