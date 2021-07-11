Леброн Джеймс платит в три раза больше налогов, чем мультимиллиардер — владелец клуба НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс имеет более высокую налоговую ставку в США, чем владелец «Клипперс» Стив Баллмер, сообщает ProPublica.
Налоговая ставка Джеймса на доход за 2018 год была практически в три раза выше, чем у Баллмера, — несмотря на то что Леброн заработал всего 19% от дохода Баллмера за тот год. Три года назад Джеймс получил доход в размере $ 124 млн и заплатил федеральный налог по ставке 35,9%. Бывший генеральный директор Microsoft Баллмер заработал $ 656 млн. Он заплатил 78 млн долларов налога по ставке 12%.
Баллмер платит по сниженной ставке благодаря финансовой лазейке, которую используют многие владельцы профессиональных спортивных клубов. При покупке бизнеса новый владелец имеет возможность вычесть почти всю стоимость компании из своих доходов в последующие годы. Баллмеру не нужно платить налог с реальной прибыли «Клипперс». Кроме того, владелец может использовать налоговые списания для компенсации других доходов.
Общее состояние Баллмера составляет $ 81,7 млрд. Леброн Джеймс только в этом году должен стать миллиардером.
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