Андре Драммонд назвал топ-3 центровых НБА

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Андре Драммонд рассказал, кого считает лучшими игроками своего амплуа в лиге.
«Я думаю, что сам бы попал в этот список, если бы мог. Но если говорить о других игроках, то Никола Йокич будет на вершине. Также есть Джоэл Эмбиид, он здорово доминирует. Также нужно выделить Энтони Дэвиса. Думаю, на этом всё», — сказал Драммонд в подкасте The Jump.
«Лейкерс» в сезоне-2019/2020 завоевали чемпионский титул, за которым последовало рекордно короткое для НБА межсезонье. Лидер команды, 36-летний Леброн Джеймс, во второй половине регулярного чемпионата надолго выбыл из строя из-за травмы голеностопа. Защитить титул калифорнийцам не удалось. Уже в первом раунде плей-офф они уступили «Финикс Санз». После вылета от «Финикса» Джеймс заявил о моральной и физической истощённости.
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