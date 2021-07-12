Бекки Хэммон отреагировала на то, что её не назначили главным тренером в НБА

Ассистент главного тренера «Сан-Антонио Спёрз» Бекки Хэммон высказалась о том, что её не назначили на пост наставника «Портленд Трэйл Блэйзерс». По данным СМИ, Хэммон была одним из кандидатов на пост, но её так и не наняли.
«Я не злюсь, что всё так вышло. Это бизнес, конкурентный бизнес. Но, в конце концов, если вы хотите меня нанять, то найдёте причину для этого. А если вы не хотите меня нанимать, то также найдёте причину. Вот и всё.
Я сосредоточена на том, чтобы сделать следующий шаг в карьере. Хорошо знаю, как меня ценят в «Сан-Антонио», меня это устраивает», — приводит слова Хэммон CNBC.
Главным тренером «Портленда» в итоге был назначен Чонси Биллапс.
Ранее источники утверждали, что в «Сан-Антонио» дали не самую лучшую характеристику на Хэммон, из-за чего её и не стали назначать главным тренером.
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