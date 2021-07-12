Крис Пол высказался после провала «Финикса» в третьем матче финала НБА

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол поделился мнением после третьего матча финала НБА с «Милуоки Бакс» (100:120, 2-1).



«Я думаю, нам нужно вернуться и посмотреть видео. Очевидно, „Бакс“ играли дома, они были очень агрессивны, намного чаще попадали, чем мы. Хотя во втором матче была обратная ситуация. Мы должны были попытаться построить стену и ограничить набор очков соперника. Во время игры происходит столько всего — замены и прочее, — поэтому я мало что помню. Однако для нас важно хорошо закрывать четверти. Вторую мы закрыли не очень хорошо. На выезде особенно важно контролировать игру в концовках четвертей. Что больше всего бросается в глаза в статистическом протоколе? Свои потери, количество штрафных бросков у нашей команды. Многое нужно объяснить. Мы должны смотреть на свою игру в целом», — приводит слова Пола ASAP Sports.