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Кармело Энтони может перейти в «Голден Стэйт»

Кармело Энтони может перейти в «Голден Стэйт»
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Ветеран НБА, форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони может провести следующий сезон в «Голден Стэйт Уорриорз», утверждает ведущий программы Locked on Warriors Брэм Хиллсман. По словам журналиста, такой вариант вполне реален.

Ведущий пояснил, что у Энтони теперь будет повышенная мотивация бороться за трофеи после того, как его друг, Крис Пол, добрался до финала НБА с «Финикс Санз». Команда из «Финикса» ведёт в серии с «Милуоки Бакс» (2-1).

«Портленд» в нынешнем сезоне вылетел из плей-офф уже в первом раунде. Ходили слухи, согласно которым звёздный ветеран может покинуть команду.

Отметим, что в 2021 году в жизни Энтони произошло важное изменение. Он развёлся с супругой, на которой был женат в течение 11 лет.

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