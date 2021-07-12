Кармело Энтони может перейти в «Голден Стэйт»
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Ветеран НБА, форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони может провести следующий сезон в «Голден Стэйт Уорриорз», утверждает ведущий программы Locked on Warriors Брэм Хиллсман. По словам журналиста, такой вариант вполне реален.
Ведущий пояснил, что у Энтони теперь будет повышенная мотивация бороться за трофеи после того, как его друг, Крис Пол, добрался до финала НБА с «Финикс Санз». Команда из «Финикса» ведёт в серии с «Милуоки Бакс» (2-1).
«Портленд» в нынешнем сезоне вылетел из плей-офф уже в первом раунде. Ходили слухи, согласно которым звёздный ветеран может покинуть команду.
Отметим, что в 2021 году в жизни Энтони произошло важное изменение. Он развёлся с супругой, на которой был женат в течение 11 лет.
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