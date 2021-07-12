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Эксперт назвал топ-3 современных игроков НБА

Эксперт назвал топ-3 современных игроков НБА
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Известный эксперт НБА Ник Райт поделился мнением о том, кто является лучшими игроками НБА. По словам Райта, лучшие сейчас — лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и игрок «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант.

«Яннис Адетокунбо является одним из трёх лучших игроков мира, нет никаких сомнений. Тройка выглядит так: Леброн Джеймс, Кевин Дюрант и Яннис. Можно спорить о том, в каком порядке они должны идти, но нет сомнений, что эта тройка сейчас лучшая», — сказал Райт в видео, опубликованном в «твиттере» First Things First.

«Милуоки» с Адетокунбо вышел в финал плей-офф НБА. После трёх матчей серии «Милуоки» уступает «Финикс Санз» (1-2). Четвёртый матч противостояния с участием этих команд пройдёт 15 июля.

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