«Химки» не сыграют в новом сезоне Единой лиги ВТБ

Пресс-служба «Единой лиги ВТБ» опубликовала список команд, которые примут участие в следующем сезоне турнире. В их число не вошли подмосковные «Химки». Из-за проблем с финансированием клуб пропустит сезон.

Итоговый список участников был утверждён на Совете лиги.

В новом сезоне Единой Лиги ВТБ сыграют 12 клубов: «Автодор» (Россия), «Астана» (Казахстан), «Енисей» (Россия), «Зелена Гура» (Польша), «Зенит» (Россия), «Калев» (Эстония), «Локомотив-Кубань» (Россия), «Нижний Новгород» (Россия), «ПАРМА» (Россия), УНИКС (Россия), «Цмоки-Минск» (Беларусь), ЦСКА (Россия).

По итогам регулярного сезона, старт которого запланирован на конец сентября, будут определены восемь лучших команд Лиги. В чемпионате-2021/2022 чемпион определится в плей-офф в серии до трёх побед по схеме 2-2-1.