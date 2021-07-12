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Единая лига ВТБ перед стартом сезона проведёт Суперкубок с участием четырёх команд

Единая лига ВТБ перед стартом сезона проведёт Суперкубок с участием четырёх команд
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Пресс-служба Единой лиги ВТБ объявила о проведении Суперкубка, который пройдёт впервые. Мини-турнир будет открывать новый сезон. В нём примут участие четыре лучшие команды прошлого розыгрыша: ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань».

Старт нового сезона запланирован на конец сентября. Ранее стало известно, что участие в турнире не примут «Химки». Подмосковный клуб из-за проблем с финансированием не подал заявку.

В новом сезоне Единой Лиги ВТБ сыграют 12 клубов: «Автодор» (Россия), «Астана» (Казахстан), «Енисей» (Россия), «Зелена Гура» (Польша), «Зенит» (Россия), «Калев» (Эстония), «Локомотив-Кубань» (Россия), «Нижний Новгород» (Россия), «ПАРМА» (Россия), УНИКС (Россия), «Цмоки-Минск» (Беларусь) и ЦСКА (Россия).

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