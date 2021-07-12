«Реал» подписал второго игрока сборной Франции за межсезонье

Французский форвард Гершон Ябуселе перешёл в мадридский «Реал». Как сообщает пресс-служба испанского клуба, контракт заключён на один год.
Два предыдущих сезона 25-летний баскетболист провёл в «Виллербане». В минувшем сезоне он в среднем набирал в Евролиге 11,0 очка, делал 4,2 подбора и 1,1 передачу.
Ябуселе имеет опыт выступления в НБА. В общей сложности он провёл за «Бостон Селтикс» 90 матчей.
Примечательно, что Ябуселе стал уже вторым французом, который перебрался в «Реал» во время этого межсезонья. Ранее контракт с мадридским клубом подписал ещё один игрок сборной Франции Томас Эртель. Его последним клубом также был «Виллербан», за который он выступал с февраля 2021 года.
«Реал» в минувшем сезоне уступил в плей-офф Евролиги и не смог выйти в «Финал четырёх».
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