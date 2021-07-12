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«Милан» усилился чемпионом НБА в составе «Лейкерс»

«Милан» усилился чемпионом НБА в составе «Лейкерс»
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«Милан» на официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Троем Дэниелсом.

Дэниелс провел 7 сезонов в НБА, набирая 6,6 очка в среднем за игру. В 339 матчах он реализовал 39,5% трёхочковых бросков. В сезоне-2019/2020 Дэниелс стал чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Баскетболист сыграл 41 матч и был отчислен, но всё равно получил от клуба из Лос-Анджелеса чемпионский перстень.

«Хочу поблагодарить «Милан» за предоставленную возможность. Мне не терпится приехать в город, погрузиться в культуру, присоединиться к болельщикам и сделать все возможное, чтобы выиграть как можно больше титулов. Я очень рад, хочу приехать и дать команде все, что могу», – заявил Дэниелс в интервью клубой пресс-службе.

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