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«Бостон» готовит мощный пакет за одного из лучших скореров НБА

«Бостон» готовит мощный пакет за одного из лучших скореров НБА
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Клуб НБА «Бостон Селтикс» хочет заполучить атакующего защитника «Вашингтон Уизардс» Брэдли Била, сообщает NBC Sports. По информации источника, «Бостон» может предложить «Уизардс» за Била центрового Эла Хорфорда, защитника Аарона Несмита, а также три будущих драфт-пика первого раунда. Кроме того, не исключено, что Эван Фурнье и Маркус Смарт также могут быть включены в этот обмен.

27-летний защитник является самым результативным игроком Восточной конференции. Кроме того, он вышел в стартовом составе на Матч всех звёзд. Его включили в символическую пятёрку по итогам сезона. В прошлом сезоне НБА Бил в среднем набирал 31,3 очка, 4,7 подбора и 4,4 передачи за игру. Он стал вторым лучшим скорером лиги после разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

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