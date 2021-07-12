«Бостон» готовит мощный пакет за одного из лучших скореров НБА

Клуб НБА «Бостон Селтикс» хочет заполучить атакующего защитника «Вашингтон Уизардс» Брэдли Била, сообщает NBC Sports. По информации источника, «Бостон» может предложить «Уизардс» за Била центрового Эла Хорфорда, защитника Аарона Несмита, а также три будущих драфт-пика первого раунда. Кроме того, не исключено, что Эван Фурнье и Маркус Смарт также могут быть включены в этот обмен.
27-летний защитник является самым результативным игроком Восточной конференции. Кроме того, он вышел в стартовом составе на Матч всех звёзд. Его включили в символическую пятёрку по итогам сезона. В прошлом сезоне НБА Бил в среднем набирал 31,3 очка, 4,7 подбора и 4,4 передачи за игру. Он стал вторым лучшим скорером лиги после разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.
- 12 июля 2021
-
18:50
-
17:43
-
16:31
-
16:26
-
15:40
-
15:38
-
14:31
-
13:52
-
13:52
-
12:59
-
12:12
-
11:44
-
10:49
-
09:36
-
08:11
-
07:45
-
05:44
-
01:06
-
00:14
- 11 июля 2021
-
23:17
-
21:14
-
21:06
-
19:48
-
19:05
-
18:17
-
17:13
-
16:47
-
15:19
-
13:33
-
12:35
-
12:26
-
11:30
-
11:07
-
10:22
-
07:46