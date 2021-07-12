Леброн Джеймс назвал клуб, где хочет завершить карьеру

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что хочет завершить карьеру в составе «озёрников».



«Я искренне надеюсь, что смогу завершить свою карьеру в «Лейкерс». Сколько бы лет я ещё ни провёл здесь — четыре, пять, шесть или семь, я надеюсь, что продолжу играть здесь. Мне нравится в Лос-Анджелесе, моей семье нравится здесь. Быть в клубе с такой богатой историей — это будто очутиться в «Космическом джеме». Я никогда не думал, что такое будет когда-то возможно. Я сразу думаю о множестве великих игроков, список которых можно продолжать», — приводит слова Леброна Джеймса MSN.



«Лейкерс» в сезоне-2019/2020 завоевали чемпионский титул, за которым последовало рекордно короткое для НБА межсезонье. Лидер команды, 36-летний Леброн Джеймс, во второй половине регулярного чемпионата надолго выбыл из строя из-за травмы голеностопа. После вылета от «Финикса» Джеймс заявил о моральной и физической истощённости.