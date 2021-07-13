Главный тренер сборной США вышел из себя после сенсационного поражения от Австралии

Главный тренер сборной США Грег Попович на пресс-конференции после товарищеского матча с Австралией отчитал журналиста, который вспомнил о разгромных победах американцев над соперниками в прошлом.
«Вы дадите мне завершить или нет? Вы будете молчать, когда я говорю. А потом я выслушаю вас. Когда вы высказываетесь о прошлом, о разгромах других команд… Первое, вы проявляете неуважение к другим командам. В прошлый раз я говорил с вами о том же самом. У нас были упорные матчи с четырьмя или пятью соперниками на этих турнирах. Хорошие команды не позволяют себя крупно обыгрывать. Бывают отдельные случаи, когда это может случиться, на Играх или чемпионатах мира, но в целом, хорошие команды этого не позволяют друг другу. Когда вы делаете подобное заявление, это является предположением с вашей стороны, но оно не соответствует действительности», – заявил Попович на пресс-конференции.
В 1992 году «Дрим-Тим» сборная США выиграла Олимпиаду в Барселоне, побеждая соперников со средней разницей 44 очка. Момент с эмоциональным выступлением Поповича на отметке 4:00.
Права на видео принадлежат FIBA. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте ESPN.
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