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США проиграли два товарищеских матча за три дня. Столько же было за предыдущие 10 581 дней

США проиграли два товарищеских матча за три дня. Столько же было за предыдущие 10 581 дней
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Сборная США потерпела поражение от команды Австралии (83:91) в товарищеском матче в рамках подготовки к Олимпийским играм в Токио. В субботу составленная из звёзд НБА американская национальная команда уступила Нигерии (87:90).

До встречи с нигерийцами результат американцев в товарищеских матчах с момента, когда в 1992 году за сборную начали играть профессиональные баскетболисты из НБА, был 54-2. С 21 июля 1992 года по 9 июля 2021 года сборная США проиграла два товарищеских матча за 10 581 день. С 10 июля по 12 июля 2021 года было допущено такое же количество поражений за три дня.

Сборная США выигрывала медали на всех 18 Олимпиадах, в которых принимала участие, и является 15-кратным победителем Олимпийских игр (1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1976, 1984, 1992, 1996, 2000, 2008, 2012, 2016). Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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