США проиграли два товарищеских матча за три дня. Столько же было за предыдущие 10 581 дней

Сборная США потерпела поражение от команды Австралии (83:91) в товарищеском матче в рамках подготовки к Олимпийским играм в Токио. В субботу составленная из звёзд НБА американская национальная команда уступила Нигерии (87:90).
До встречи с нигерийцами результат американцев в товарищеских матчах с момента, когда в 1992 году за сборную начали играть профессиональные баскетболисты из НБА, был 54-2. С 21 июля 1992 года по 9 июля 2021 года сборная США проиграла два товарищеских матча за 10 581 день. С 10 июля по 12 июля 2021 года было допущено такое же количество поражений за три дня.
Сборная США выигрывала медали на всех 18 Олимпиадах, в которых принимала участие, и является 15-кратным победителем Олимпийских игр (1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1976, 1984, 1992, 1996, 2000, 2008, 2012, 2016). Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
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