Андрей Ведищев прокомментировал результаты Совета Единой Лиги ВТБ и утверждение Суперкубка

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал результаты Совета Единой Лиги ВТБ и утверждение нового предсезонного турнира Суперкубка.



«Считаю это важным и знаковым событием в развитии лиги – турнир станет достаточно интересным, конкурентным и зрелищным, так как будут участвовать 4 лучших клуба и уже в этом году Суперкубок состоится в Москве на ВТБ Арене. Пользуясь случаем, приглашаю всех болельщиков ПБК «Локомотив-Кубань» поддержать команду в этом турнире в сентябре. Совет Лиги ВТБ сегодня дал несколько важных пунктов для клубов с точки зрения маркетинговой составляющей развития клубов. Большое внимание уделили экологическим проектам. Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Борисович Иванов акцентировал работу клубов в этом направлении. Также был оптимизирован регламент – появилось несколько важных изменений в спортивной и маркетинговой частях», — цитирует Ведищева официальный сайт «Локомотива-Кубань».