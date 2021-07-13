Андрей Ведищев прокомментировал результаты Совета Единой Лиги ВТБ и утверждение Суперкубка

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал результаты Совета Единой Лиги ВТБ и утверждение нового предсезонного турнира Суперкубка.
«Считаю это важным и знаковым событием в развитии лиги – турнир станет достаточно интересным, конкурентным и зрелищным, так как будут участвовать 4 лучших клуба и уже в этом году Суперкубок состоится в Москве на ВТБ Арене. Пользуясь случаем, приглашаю всех болельщиков ПБК «Локомотив-Кубань» поддержать команду в этом турнире в сентябре. Совет Лиги ВТБ сегодня дал несколько важных пунктов для клубов с точки зрения маркетинговой составляющей развития клубов. Большое внимание уделили экологическим проектам. Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Борисович Иванов акцентировал работу клубов в этом направлении. Также был оптимизирован регламент – появилось несколько важных изменений в спортивной и маркетинговой частях», — цитирует Ведищева официальный сайт «Локомотива-Кубань».
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