Инсайдер назвал причину исторического провала сборной США перед Олимпиадой в Токио

Известный эксперт НБА, журналист Брайан Виндхорст высказался о поражениях сборной США в товарищеских матчах с Нигерией (87:90) и Австралией (83:91). Сборная США впервые проиграла за три олимпийских цикла. На Олимпиаде 2012 года сборная США обыграла Нигерию с разницей в 83 очка, спустя четыре года в рамках подготовки к Играм в Рио-де-Жанейро американцы победили нигерийцев с разницей в 44 балла.
«В команде пытались успокоить всех, да? Хотели сказать, что это часть подготовки. Да, можно говорить, что команда только собралась, но на Олимпиаде девять лет назад сборная США обыграла Нигерию с разницей в 83 очка, а пять лет назад — в 43 очка.
В сборной Нигерии было семь игроков из НБА. Да, баскетболисты из США играли со своими товарищами, но в команде было сразу пять человек, которые принимали участие в Матче всех звёзд. У них не было «химии», они не знали, что делать с мячом. Просто бежали и пытались бросить трёхочковый и всё. Этот матч — напоминание, что завоевать золотую медаль будет действительно тяжело», — цитирует Виндхорста Essentially Sports.
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