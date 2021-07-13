ЦСКА объявил о переходе Владимира Ивлева

Пресс-служба ЦСКА объявила о переходе центрового Владимира Ивлева. 31-летний баскетболист подписал контракт на один год.
Последним клубом Ивлева была «Парма». Ранее он также выступал за «Динамо», «Нижний Новгород», «Рязань» и «Локомотив-Кубань». В составе «Пармы» Ивлев в прошлом сезоне в среднем набирал 4,9 очка, делал 4,3 подбора, 1,1 передачу и 0,6 перехвата. В Кубке ФИБА Ивлев в среднем набирал 6,2 очка, 6,0 подбора, 1,2 передачи и 0,8 перехвата.
За карьеру Ивлев побеждал в Кубке России, участвовал в финале Еврокубка, выходил в финал Единой лиги ВТБ в 2014 году.
Ивлев вызывается в сборную России. В 2016 году он дебютировал в составе национальной команды. Он принимал участие в олимпийской квалификации в июне 2021 года, в среднем Ивлев набирал 5,0 очка и делал 3,0 передачи.
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