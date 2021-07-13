Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Реал» объявил о подписании игрока российского топ-клуба

«Реал» объявил о подписании игрока российского топ-клуба
Аудио-версия:
Комментарии

«Реал» на официальном сайте объявил о подписании двухлетнего контракта с атакующим защитником «Локомотива-Кубань» Найджелом Уильямс-Госсом.

Госс провёл в «Локомотиве-Кубань» вторую половину прошлого сезона. В 13 матчах Единой лиги ВТБ американец набирал в среднем 17,9 очка, 3,6 подбора, 6,7 передачи и 2,4 перехвата. «Локомотив-Кубань» пытался сохранить игрока в составе, но не смог договориться о продлении сотрудничества.

«Уильямс-Госс продемонстрировал отличную игру и заслуженно вызвал к себе высокий интерес со стороны ведущих клубов Евролиги. Мы сделали игроку весомое предложение, но, думаю, он всё же окажется в стане одного из европейских грандов. Переговоры мы ведём, но бороться с деньгами такого уровня просто неразумно», — сказал вице президент краснодарского клуба Гинас Руткаускас в комментарии «Чемпионату».

Новость по теме
Вице-президент «Локо» назвал игрока клуба, который, вероятно, перейдёт в европейский гранд
Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021