«Реал» объявил о подписании игрока российского топ-клуба

«Реал» на официальном сайте объявил о подписании двухлетнего контракта с атакующим защитником «Локомотива-Кубань» Найджелом Уильямс-Госсом.
Госс провёл в «Локомотиве-Кубань» вторую половину прошлого сезона. В 13 матчах Единой лиги ВТБ американец набирал в среднем 17,9 очка, 3,6 подбора, 6,7 передачи и 2,4 перехвата. «Локомотив-Кубань» пытался сохранить игрока в составе, но не смог договориться о продлении сотрудничества.
«Уильямс-Госс продемонстрировал отличную игру и заслуженно вызвал к себе высокий интерес со стороны ведущих клубов Евролиги. Мы сделали игроку весомое предложение, но, думаю, он всё же окажется в стане одного из европейских грандов. Переговоры мы ведём, но бороться с деньгами такого уровня просто неразумно», — сказал вице президент краснодарского клуба Гинас Руткаускас в комментарии «Чемпионату».
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