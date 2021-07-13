«Зенит» нашёл замену лидеру, который почти наверняка покинет команду

«Зенит» договорился о подписании контракта с разыгрывающим Шабаззом Напьером, сообщает Encestando.

Лидер «Зенита» Кевин Пангос по-прежнему намерен продолжить карьеру в НБА, шансы на его сохранение внутри организации расцениваюстя как невысокие. Клуб нашел Пангосу замену в лице Напьера. Кандидатуру Щабазза одобрил главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль. О контракте на сезон-2021/2022 будет объявлено в ближайшее время.



Напьер в данный момент является свободным агентом. В последний раз разыгрывающий выступал в НБА в 2020 году за «Вашингтон Уизардс». Шабазз был выбран на драфте 2014 года под 24-м пиком. Его средние показатели в 345 матчах НБА составили 7,1 очка и 2,5 передачи при точности трёхочковых 34,5%.