Дэмьен Лиллард объяснил, почему сборная США начала проигрывать слабым соперникам

Лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард поделился мнением о поражениях сборной США в товарищеских матчах. Американцы перед стартом Олимпийских игр в Токио (Япония) сенсационно уступили Нигерии (87:90) и Австралии (83:91). Ранее американцы не проигрывали в течение трёх олимпийских циклов.

«Я не впервые вижу, как сборной США бросают вызов. Да, наверное, не два поражения подряд, но я уже видел, как команда сталкивалась с трудностями.

Другие команды и страны продолжают становиться лучше. Наши соперники становятся лучше, они обретают больше уверенности в собственных силах. К тому же, они очень хотят обыграть нас. Особый настрой чувствуется, когда находишься на площадке», — цитирует Лилларда The Guardian.