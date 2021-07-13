Дэмьен Лиллард объяснил, почему сборная США начала проигрывать слабым соперникам
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Лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард поделился мнением о поражениях сборной США в товарищеских матчах. Американцы перед стартом Олимпийских игр в Токио (Япония) сенсационно уступили Нигерии (87:90) и Австралии (83:91). Ранее американцы не проигрывали в течение трёх олимпийских циклов.
«Я не впервые вижу, как сборной США бросают вызов. Да, наверное, не два поражения подряд, но я уже видел, как команда сталкивалась с трудностями.
Другие команды и страны продолжают становиться лучше. Наши соперники становятся лучше, они обретают больше уверенности в собственных силах. К тому же, они очень хотят обыграть нас. Особый настрой чувствуется, когда находишься на площадке», — цитирует Лилларда The Guardian.
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