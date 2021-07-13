«Вашингтон» собирается «сливать» следующий сезон
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«Вашингтон Уизардс» может в следующем сезоне затеять масштабную перестройку, сообщает журналист Том Хэберстро. По данным источника, руководство клуба задумывается о том, чтобы «слить» сезон ради получения высоких пиков на драфте НБА.
«Исходя из того, какую информацию я получил в НБА, я думаю, что «Вашингтон Уизардс» может повторить путь «Оклахома-Сити Тандер» и попытаться перестроить состав, построить его с нуля», — цитирует журналиста MSN.
У «Уизардс» есть собственная звезда в лице Брэдли Била. Но он уже неоднократно показывал свою лояльность клубу. Тем не менее, «Уизардс» могут обменять его и получить ценные активы взамен.
«Вашингтон» завершил выступление в плей-офф в первом раунде, проиграв серию «Филадельфии» (1-4).
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