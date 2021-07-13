Назван самый вероятный клуб Кармело Энтони в случае ухода из «Портленда»

Самым вероятным местом продолжения карьеры ветерана НБА, форварда «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони является «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщает MSN, ссылаясь на неназванного агента.



Об интересе «Лейкерс» к Кармело сообщалось и ранее. Отметим, что Энтони связывают дружеские отношения с лидером «Лейкерс» Леброном Джеймсом.



В нынешнем сезоне Энтони в среднем набирал 13,4 очка и делал 3,1 подбора. По ходу сезона игрок вошёл в топ-10 скореров в истории НБА. В начале мая Кармело набрал 27 318-е очко в карьере. Лидером в истории НБА по количеству очков является Карим Абдул-Джаббар (38 387).



В сезоне-2019/2020 «Лейкерс» завоевали чемпионский титул, однако в этом сезоне клуб вылетел в первом раунде плей-офф.

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