Реджи Миллер назвал идеально подходящую звезду для объединения с Леброном в «Лейкерс»

Бывший защитник «Индианы Пэйсерс», член Зала славы НБА и один из лучших снайперов в истории лиги Реджи Миллер назвал игрока, который идеально бы вписался в игровую модель «Лос-Анджелес Лейкерс» и составил грозный дуэт с лидером команды Леброном Джеймсом. По мнению Реджи, таким игроком является атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум.



«Как бы я ни любил Дэмьена Лилларда, но он должен держать всё в своих руках, чтобы добиваться успеха. Это и сделало его великим. Но сам Леброн любит повозиться с мячом. Поэтому не думаю, что они подошли бы друг другу.



А вот Си Джей Макколлум был бы великолепен в «Лейкерс» и мог бы здорово взаимодействовать с Леброном», — приводит слова Миллера Fadeaway World со ссылкой на его интервью на канале Dan Patrick Show в YouTube.

Новость по теме Дэмьен Лиллард объяснил, почему сборная США начала проигрывать слабым соперникам