Эксперт спрогнозировал имя лучшего белого игрока НБА со времён Ларри Бёрда

Известный эксперт НБА Скип Бэйлесс поделился мыслями о перспективном белокожем игроке, который сможет заявить о себе в ближайшее время. По мнению Бэйлесса, таковым является центровой Чет Холмгрен.



«Он будет лучшим белым американским игроком со времён Ларри Бёрда. 7 футов 1 дюйм, двигается как защитник, улепётывает из спортзала, выбрасывает трёшки и делает блок-шоты», — приводятся слова Бэйлесса на странице crossedsports в «Инстаграме».



На завершившемся в Риге (Латвия) молодёжном чемпионате мира для игроков младше 19 лет Холмгрен был признан MVP турнира. Национальная команда США стала чемпионом соревнований. В финальном матче американские баскетболисты обыграли сборную Франции — 83:81. Показатели Холмгрена в этой встрече — 10 + 5 передач.

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