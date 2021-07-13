Эксперт спрогнозировал имя лучшего белого игрока НБА со времён Ларри Бёрда
Поделиться
Известный эксперт НБА Скип Бэйлесс поделился мыслями о перспективном белокожем игроке, который сможет заявить о себе в ближайшее время. По мнению Бэйлесса, таковым является центровой Чет Холмгрен.
«Он будет лучшим белым американским игроком со времён Ларри Бёрда. 7 футов 1 дюйм, двигается как защитник, улепётывает из спортзала, выбрасывает трёшки и делает блок-шоты», — приводятся слова Бэйлесса на странице crossedsports в «Инстаграме».
На завершившемся в Риге (Латвия) молодёжном чемпионате мира для игроков младше 19 лет Холмгрен был признан MVP турнира. Национальная команда США стала чемпионом соревнований. В финальном матче американские баскетболисты обыграли сборную Франции — 83:81. Показатели Холмгрена в этой встрече — 10 + 5 передач.
Комментарии
- 13 июля 2021
-
21:40
-
20:42
-
18:59
-
18:30
-
18:30
-
17:18
-
16:25
-
15:54
-
14:30
-
14:28
-
14:26
-
13:07
-
13:01
-
12:55
-
12:11
-
11:30
-
10:34
-
10:02
-
09:32
-
08:28
-
08:19
-
07:58
-
07:50
-
07:20
-
01:03
-
00:00
- 12 июля 2021
-
22:54
-
21:59
-
20:58
-
20:00
-
18:50
-
17:43
-
16:31
-
16:26
-
15:40
Партнерский контент