Кармело Энтони отреагировал на травлю Маркуса Рашфорда после финала Евро

Форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони поддержал нападающего сборной Англии Маркуса Рашфорда, подвергшегося расистским нападкам после финала Евро-2020, в котором англичане уступили итальянцам (1:1, по пен. 2:3). Рэшфорд не реализовал 11-метровый удар.



«Мы болеем за кого-то или против кого-то. Но в пылу азарта часто забываем, что эти люди являются в первую очередь просто людьми. Мы с тобой, Маркус», — написал Кармело на своей странице в «Твиттере».



В составе англичан помимо Рэшфорда пенальти не смогли реализовать Джейдон Санчо и Букайо Сака.

Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.