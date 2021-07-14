Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский отреагировал на информацию о переходе Алексея Шведа в ЦСКА

Владимир Гомельский отреагировал на информацию о переходе Алексея Шведа в ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался по поводу возможного перехода защитника «Химок» Алексея Шведа в ЦСКА. Владимир сообщил, что ему ничего не известно о переговорах красно-синих и Шведа, однако всё же оценил его перспективы в составе московского клуба, в случае если переход всё-таки состоится.

«Не смогу ответить на вопрос о том, понимают ли в ЦСКА меру опасности нахождения такого игрока внутри команды», — написал Гомельский.

«Ограничивать яркого атакующего игрока другими функциями означает ослабление его основных функций. С одной стороны, аналогия с Майком Джеймсом напрашивается сама собой. Шведа и Джеймса назвать разыгрывающими можно с очень большой натяжкой. С другой стороны, присутствие Шведа на площадке в качестве игрока стартовой пятёрки ослабляет защиту команды очень сильно. Использование Шведа в качестве атакующего защитника в специальных ситуациях будет, как мне кажется, гораздо полезнее», — добавил Владимир.

Позже один из пользователей вновь вернулся к теме Шведа, задав Гомельскому следующий вопрос:

«Швед прежде всего индивидуалист, личные показатели ставит выше командных практически во всех клубах. Именно с этим связан ваш скепсис?»

«Я не сомневаюсь в талантах Шведа. Я несколько раз говорил, что Алексей является одним из трёх лучших игроков Европы атакующего плана. Что делать с его игрой в обороне? Это действительно головная боль тренера Итудиса. Но пример развития отношений Итудиса с Джеймсом показывает, что наш тренер не всегда умеет найти нужные слова, которые помогут игроку понять и выполнить свою задачу», — поделился мыслями Гомельский.

Новость по теме
Авторитетный инсайдер прояснил информацию о переходе Алексея Шведа в ЦСКА
Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021