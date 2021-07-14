Владимир Гомельский отреагировал на информацию о переходе Алексея Шведа в ЦСКА

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался по поводу возможного перехода защитника «Химок» Алексея Шведа в ЦСКА. Владимир сообщил, что ему ничего не известно о переговорах красно-синих и Шведа, однако всё же оценил его перспективы в составе московского клуба, в случае если переход всё-таки состоится.



«Не смогу ответить на вопрос о том, понимают ли в ЦСКА меру опасности нахождения такого игрока внутри команды», — написал Гомельский.



«Ограничивать яркого атакующего игрока другими функциями означает ослабление его основных функций. С одной стороны, аналогия с Майком Джеймсом напрашивается сама собой. Шведа и Джеймса назвать разыгрывающими можно с очень большой натяжкой. С другой стороны, присутствие Шведа на площадке в качестве игрока стартовой пятёрки ослабляет защиту команды очень сильно. Использование Шведа в качестве атакующего защитника в специальных ситуациях будет, как мне кажется, гораздо полезнее», — добавил Владимир.



Позже один из пользователей вновь вернулся к теме Шведа, задав Гомельскому следующий вопрос:



«Швед прежде всего индивидуалист, личные показатели ставит выше командных практически во всех клубах. Именно с этим связан ваш скепсис?»



«Я не сомневаюсь в талантах Шведа. Я несколько раз говорил, что Алексей является одним из трёх лучших игроков Европы атакующего плана. Что делать с его игрой в обороне? Это действительно головная боль тренера Итудиса. Но пример развития отношений Итудиса с Джеймсом показывает, что наш тренер не всегда умеет найти нужные слова, которые помогут игроку понять и выполнить свою задачу», — поделился мыслями Гомельский.

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