Кавай Леонард порвал крестообразные связки и надолго выбыл из строя

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард перенёс операцию по поводу частичного разрыва передней крестообразной связки правого коленного сустава, сообщает Hoops Rumors.

Сроки восстановления Леонарда не называюстя, но характер травмы предполагает, что он пропустит часть сезона-2021/2022. Кавай получил травму в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Юта Джаз» (4-2) и после этого не выходил на площадку. «Клипперс» не сообщали характер травмы игрока, несмотря на появившуюся в СМИ информацию о разрыве «крестов».

Леонард провел за «Клипперс» два сезона, набирая 26,0 очка, 6,8 подбора, 5,0 передачи и 1,7 перехвата в среднем за игру. Пятикратный участник Матча звёзд НБА может стать свободным агентом в это межсезонье, если отклонит опцию игрока на сезон-2021/2022 стоимостью 36 миллионов долларов.