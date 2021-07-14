В сборной США отреагировали на прерывание исторической неудачной полосы

Главный тренер сборной США Грег Попович и атакующий защитник Брэдли Бил поделились мнением после победы в товарищеском матче с Аргентиной (108:80). В двух предыдущих товарищеских играх сборная США уступила Нигерии (87:90) и Австралии (83:91). До этого американцы в последних трёх олимпийских циклах не проиграли ни одного матча, включая товарищеские, одержав 39 побед.



«Мы показали довольно хорошую стабильную игру на протяжении всего матча с Аргентиной. Хорошо боролись, подбирали, играли в обороне, бежали в отрыв, поддерживали хороший темп в первой половине, но потом он исчез во второй половине. Сегодня мы не прекращали работать на протяжении всей игры, надеюсь, это признак того, что находимся в немного лучшем состоянии. Эти товарищеские матчи очень важны для нас. С каждым днём мы должны становиться всё лучше и лучше», – приводит слова Поповича официальный сайт сборной США.

«Самое важное, что мы должны понять – это не НБА, и тренер Поп повторяет нам это каждый божий день. Здесь более силовая игра. Эти парни играют вместе пять, десять с лишним лет, поэтому у них есть опыт и химия. Мы же пытаемся приобрести это в короткие сроки. Нам еще многое можно улучшить, но мы движемся в правильном направлении», – добавил Бил.