Леброн Джеймс отреагировал на постоянные сравнения с Майклом Джорданом

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о постоянных сравнениях с легендой НБА Майклом Джорданом. Джеймса и Джордана многие эксперты и фанаты считают величайшими баскетболистами в истории.

«От этих сравнений иногда начинаешь уставать. Но я всегда относился к тому, что меня сравнивают с величайшими, как к большой чести. Меня вдохновляло, когда меня ставили в одну категорию с такими игроками. Просто вау, когда меня сравнивали с баскетболистами, на игре которых я рос», — цитирует Джеймса Essentially Sports.

«Лейкерс» в сезоне-2019/2020 завоевали чемпионский титул, за которым последовало рекордно короткое для НБА межсезонье. 36-летний Леброн во второй половине регулярного чемпионата надолго выбыл из строя из-за травмы голеностопа. После вылета в серии с «Финикс Санз» Джеймс заявил о моральной и физической истощённости.