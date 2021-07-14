«Бавария» подписала покинувшего ЦСКА игрока

Бывший защитник ЦСКА Дэрран Хиллиард продолжит карьеру в «Баварии», утверждает инсайдер Эмилиано Карчия. По данным источника, 28-летний баскетболист уже согласовал условия контракта с мюнхенцами.

В межсезонье Хиллиард покинул ЦСКА в связи с истечением контракта. Интерес к американскому защитнику проявляли несколько европейских клубов. В их числе назывались «Жальгирис» и «Милан». Также сообщалось, что Дэрран может перейти в «Локомотив-Кубань».

В ЦСКА Хиллиард провёл два сезона, он перешёл в московский клуб из «Басконии». В общей сложности американец провёл в составе армейцев 105 матчей, в 71 из них он выходил в стартовом составе. В среднем Дэрран набирал 10,1 очка, делал 2,3 подбора и 1,3 передачи.