«Бавария» подписала покинувшего ЦСКА игрока
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Бывший защитник ЦСКА Дэрран Хиллиард продолжит карьеру в «Баварии», утверждает инсайдер Эмилиано Карчия. По данным источника, 28-летний баскетболист уже согласовал условия контракта с мюнхенцами.
В межсезонье Хиллиард покинул ЦСКА в связи с истечением контракта. Интерес к американскому защитнику проявляли несколько европейских клубов. В их числе назывались «Жальгирис» и «Милан». Также сообщалось, что Дэрран может перейти в «Локомотив-Кубань».
В ЦСКА Хиллиард провёл два сезона, он перешёл в московский клуб из «Басконии». В общей сложности американец провёл в составе армейцев 105 матчей, в 71 из них он выходил в стартовом составе. В среднем Дэрран набирал 10,1 очка, делал 2,3 подбора и 1,3 передачи.
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